Se não tivesse trocado vários e-mails com ele, diria que Gilson Lima, mineiro radicado em Porto Alegre desde os anos 1970, é uma pessoa misteriosa. Começa que, por mais de duas décadas, atuou como “pesquisador acadêmico e industrial coordenando bancadas de pesquisas de ciência de ponta, tecnologia e protocolos de neurorreabilitação em diferentes cidades e países, principalmente europeus”. Tem livros publicados, sendo o último Inteligência Inata – O Caminho da Inteligência no Futuro Não É Artificial (Editora Autografia, 2022). Sou um zero à esquerda nesses assuntos. Mas ocorre que Gilson tem outro por dentro, uma segunda persona: o músico Seu Kowalsky.