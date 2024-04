Em 2019, depois do lançamento do 11º disco, O Homem que Amava as Mulheres, Julio Reny achou que, como compositor, sua veia criativa chegara ao limite. As tentativas de novas músicas ficavam pela metade, “nada prestava”. É quando entra em sua vida o guitarrista, compositor e arranjador Jeff Gomes, que Julio já tinha ouvido num show da banda Engenheiros sem Crea, cover dos Engenheiros do Hawaii. Lembra: