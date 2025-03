China pede diálogo após ataque dos huthis iemenitas contra porta-aviões americano

A China pediu nesta segunda-feira um "diálogo" e a redução das tensões no Mar Vermelho, depois que os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, afirmaram que efetuaram dois ataques contra um porta-aviões americano em 24 horas.

"A China se opõe a qualquer ação que agrave a situação no Mar Vermelho", declarou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em uma coletiva de imprensa.

Washington, por sua vez, prometeu continuar com os bombardeios no Iêmen enquanto os rebeldes prosseguirem com os ataques contra a navegação no Mar Vermelho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que usará uma "força letal esmagadora".