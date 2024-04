Antes do primeiro ensaio para a apresentação deste domingo (21), a última vez que o guitarrista Augusto Licks e o baterista Carlos Maltz se viram pessoalmente foi em um tribunal. Há quase 30 anos. A partir das 20h, no Opinião, os dois voltam a se encontrar para o show Licks & Maltz com Engenheiros Sem Crea, projeto de Sandro Trindade, que assumirá os vocais e o baixo da performance.