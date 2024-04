Filho de pai norte-americano e mãe venezuelana, tendo sido criado no país sul-americano, Devendra Banhart respondeu à reportagem de GZH ora em espanhol, ora em inglês. Um dos principais nomes do folk psicodélico, ele volta a Porto Alegre nesta quinta-feira (11). Ele sobe ao palco do Opinião a partir das 22h (veja detalhes sobre ingressos ao final).