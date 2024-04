Emicida volta a Porto Alegre neste sábado (6) com a turnê AmarElo – A Gira Final. Ele sobe ao palco do Pepsi On Stage, com abertura do DJ Nyack e do rapper Zudizilla, em evento que começa às 20h30min (veja detalhes sobre ingressos ao final da entrevista). O cantor e compositor traz à capital gaúcha a despedida da turnê de seu álbum lançado em 2019, que se tornou um marco na carreira de Leandro Roque da Silva, nome de batismo do músico.