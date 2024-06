Vale a pena ouvir (ou reouvir) os três primeiros álbuns: Chico Buarque de Hollanda (1966), Chico Buarque de Hollanda Volume 2 (1967) e Chico Buarque de Hollanda Volume 3 (1968). Ele ainda usaria o nome completo no volume 4 (1970), gravado durante o exílio na Itália. A partir do quinto, Construção (1971), adotaria Chico Buarque. Numa entrevista que fiz com ele em 2006, quando o disco de estreia completava 40 anos, me disse que, com o tempo, passou a buscar soluções harmônicas mais ousadas, a dar à música o mesmo peso que antes dava à palavra. Mas ouvindo de novo aqueles discos como se fosse a primeira vez, fiquei me perguntando em que exata medida o Chico de agora — que completa 80 anos nesta quarta-feira (19) — será melhor, ou mais completo, do que aquele.