Meus heróis não morreram de overdose, como os de Cazuza em Ideologia. A santíssima trindade da música popular brasileira chegou aos 80 anos com uma coisa em comum: seduzindo plateias. Depois de Caetano Veloso e Paulinho da Viola, hoje é o dia de Chico Buarque cruzar essa barreira imaginária na linha do tempo. Imaginária porque o tempo dos poetas é uma abstração. Chico, o poeta que melhor interpretou a alma feminina, faz 80 anos neste 19 de junho, mais atual do que nunca, sedutor, lúcido e de bem com a vida.