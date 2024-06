Tragédias trazem sofrimento e dor, mas também ensinamentos. A urgente mudança no modo como historicamente temos nos relacionado com a natureza vem sendo bastante enfatizada nestes dias. Da mesma forma, os tipos de administração/controle dos espaços urbanos e suas expansões desordenadas. Isso e muito mais estará no centro dos debates daqui para a frente. Controlar a ignorante, insensível e descuidada ação humana.