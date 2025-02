Porto Alegre não terá mais letreiro inspirado em Hollywood

Simulação de como ficaria o letreiro encravado no Morro da Polícia

Porto Alegre não terá mais um grande letreiro para chamar de seu. Os idealizadores da ideia não conseguiram viabilizar o projeto de instalar a estrutura no Morro da Polícia .

Proprietários do terreno onde o nome da cidade seria montado foram procurados uma única vez, em setembro do ano passado. A coluna conversou com um dos donos da área privada, que disse que a proposta pareceu "muito superficial e pouco consistente".