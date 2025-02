Governo Leite avalia reduzir obras para baratear nova leva de pedágios no RS

— Aumentar o prazo também pode ser uma alternativa para algumas obras, mas isso precisa ser bem debatido com a comunidade, porque precisamos melhorar a infraestrutura urgentemente para dar mais capacidade para as regiões se desenvolverem — avalia o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi.

Uma terceira hipótese também é analisada: a possibilidade do governo aumentar a quantidade de dinheiro público na concessão. Mas essa proposta é mais difícil de ser implementada, dadas as limitações de utilização dos recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).