Aeromóvel da Trensurb não será religado em 2025

Gastos com enchente devem chegar a R$ 38 milhões.

Os usuários do aeromóvel da Trensurb vão precisar esperar mais tempo para poder voltar a usar o meio de transporte. O sistema só deverá ser religado no próximo ano.

A previsão anterior indicava que até junho de 2025 seria possível retomar as viagens entre o trensurb e o aeroporto Salgado Filho . O sistema está fora de operação desde a enchente de maio.

A empresa Aerom, detentora da patente do sistema, fez uma avaliação para apontar o que pode e o que não pode ser recuperado sobre os componentes que foram danificados. A empresa prevê um prazo de entrega de até 12 meses, tanto para a recuperação quanto para a reconstrução e instalação dos novos equipamentos.

Os gastos devem chegar a R$ 38 milhões. Segundo o presidente da Trensurb, Nazur Garcia, está se buscando uma forma de restabelecer as viagens no menor prazo possível.

- Pretendemos definir a solução até março e achamos que é possível realizar as obras e restabelecer o sistema ainda neste ano, embora a Aerom tenha indicado este prazo de até 12 meses de trabalhos - projeta Garcia.

A Trensurb optou por, primeiro, retomar as viagens do trem até o centro de Porto Alegre. Agora, a empresa analisa o laudo da Aerom, para indicar o que valerá mais a pena. As possibilidades discutidas são: reaproveitamento ou aquisição de novos equipamentos.