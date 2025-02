Empresas de ônibus de Porto Alegre foram socorridas com valor recorde em 2024 

A prefeitura de Porto Alegre repassou R$ 180 milhões para as empresas de ônibus ao longo do ano de 2024. A confirmação foi dada pelo prefeito Sebastião Melo ao colunista Matheus Schuch, em Brasília .

Em 2025, porém, a tarifa deverá ser reajustada. No fim do ano passado, o próprio prefeito indicou essa possibilidade. Apesar do possível aumento, Melo prometeu durante a eleição que não deixaria de colocar dinheiro público no transporte público.