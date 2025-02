Câmara de Vereadores quer comprar 25 "mesas de boteco"; entenda por quê

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre (CMPA) abriu disputa para compra de 25 "mesas de boteco" . A publicação consta no Diário Oficial desta segunda-feira (10).

No edital, o Serviço de Planejamento e Acompanhamento de Contratações da Câmara justifica que os móveis serão usados nos diversos eventos promovidos na Casa como congressos, reuniões partidárias, audiências públicas, simpósios, coquetéis, entre outros. A compra se faz necessária porque o Setor de Portaria encontra-se desprovido destas peças.

"Em grande parte desses eventos são utilizadas as mesas de bar (boteco) para se realizarem as inscrições dessas diversas reuniões. Além disso, elas servem, também, como auxiliares das mesas com cavaletes que são ulizadas nos coquetéis que ocorrem na CMPA" diz a publicação.