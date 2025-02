Documento preliminar aponta possível causa de acidente de avião com gaúchos que caiu em SP

Avião caiu poucos minutos depois de ter decolado NELSON ALMEIDA / AFP

A falha ou o mau funcionamento do motor são as possíveis causas para a queda do avião que matou dois gaúchos em São Paulo na sexta-feira (7). A avaliação foi feita em documento preliminar divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Esse apontamento indica qual será a linha de investigação da Aeronáutica. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), esse problema pode estar relacionado com a perda de potência, vibração, ruído, fumaça, vazamentos ou separação de partes do motor.

"A aeronave decolou do Aeródromo Campo de Marte, São Paulo, por volta das 7h17min, com destino ao Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, a fim de realizar um voo privado, com um tripulante e um passageiro a bordo. Após a decolagem, o piloto solicitou retorno ao aeródromo de origem. A aeronave veio a chocar-se contra o solo em área urbana", informa o documento.

A partir de agora, os motores do avião seguirão para testes. Eles são a parte mais crucial da investigação, pois o veículo não tem caixa-preta. A aeronave saiu da manutenção no dia da queda.

O Cenipa esclarece que este relatório ainda pode ser alterado. O documento não vincula obrigatoriamente as conclusões que serão publicadas no material final da investigação

"Nesse sentido, as investigações realizadas pelo Cenipa não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilização, tampouco se dispõem a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas indicam possíveis fatores contribuintes que permitem elucidar eventuais questões técnicas relacionadas à ocorrência aeronáutica", diz trecho do reporte.

O que disse o piloto