Avião com gaúchos que caiu em SP não tinha caixa-preta

As causas do acidente aéreo que matou dois gaúchos em São Paulo, na sexta-feira (7) , contarão com um elemento a menos de apuração. O avião King Air F90, fabricado em 1981, não dispunha de caixa-preta.

Apesar disso, de acordo com a Aeronáutica, os servidores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), colheram os elementos essenciais para análise do caso. As análises prosseguem a fim de buscar outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores que contribuíram para a queda do avião. A conclusão dos trabalhos é prometida para ocorrer no menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência.