Com promoção para sócios, Juventude divulga o serviço de jogo para confronto com Fluminense

Alviverdes buscam recuperação após cinco jogos sem vitória. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

No próximo domingo (18), o Juventude volta a campo no Estádio Alfredo Jaconi. Pela nona rodada da Série A, o Papo enfrenta o Fluminense, às 16h.

O jogo marca a estreia do técnico Claúdio Tencati, que foi contratado para a sequência da temporada após a demissão de Fábio Matias. Tencati estava disputando a Série B com o Atlético-GO.

Buscando o apoio da torcida após uma dura goleada contra o Fortaleza e cinco jogos sem vitória, a direção alviverde iniciou a venda de ingressos para a partida, com promoção para sócios.

Sócios com a mensalidade em dia podem retirar até quatro ingressos pelo valor de R$ 20/cada. Para os torcedores que não forem sócios, os bilhetes antecipados custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Juventude x Fluminense – 9ª rodada da Série A do Brasileirão

Domingo (18) — 16h

Estádio Alfredo Jaconi

- PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 20 cada*

* Promoção válida até sábado 17/5 às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

* Não há meia-entrada para este ingresso;

* Máximo de 4 ingressos por pessoa;

* Dia 17/5 (sábado) o SAT atenderá das 9h as 15h, sem fechar ao meio-dia;

* Adquira este ingresso em https://sociojaconero.com.br ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados

Valor: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada) *

Encerramento das vendas: 17/5

Disponível em:

- https://ingressos.juventude.com.br

Torcida Juventude

SAT do estádio Alfredo Jaconi

Das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min

Torcida visitante

Bilheterias ao lado do portão 5 (rua São João)

Das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada) *

- https://ingressos.juventude.com.br

Torcida Juventude

Bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló), a partir das 13h

Torcida visitante

Bilheterias ao lado do portão 5 (rua São João), a partir das 13h

Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 17h do dia do jogo

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

* Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

:: Jaconero Ouro: isento

:: Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

:: Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

:: Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

:: Demais planos: isento

Cadeiras**

:: Proprietário: isento

:: Sócios Jaconero Black: isento

:: Demais sócios: R$ 80

:: Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

:: Crianças de 4 a 11: R$ 25

:: Crianças até 3 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br .

Estação Jaconera abre às 13h

Portões abrem às 14h

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)