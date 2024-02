O conglomerado composto pelo STF, pela Polícia Federal e pelo esquadrão radical do PT que governa o Brasil de hoje decidiu que o maior problema do país, e talvez o único que lhes interessa, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Faz mais de um ano que Bolsonaro não está mais na Presidência da República. O Supremo, através da sua milícia eleitoral, decretou que ele não pode mais ser candidato a nenhum cargo público. Não há uma única questão de governo em que o ex-presidente tenha qualquer tipo de influência. Mas continua sendo a obsessão de Lula, da vara penal operada pelo ministro Alexandre de Moraes e do STF.