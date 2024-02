Teve o final mais adequado para o governo Lula o episódio de delinquência pública do ministro Márcio Macêdo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Esse Macêdo, que quer ser candidato do PT à prefeitura de Aracaju, foi descoberto usando dinheiro público para levar três funcionários do seu gabinete a uma festa de “pré-Carnaval” na capital de Sergipe. A ordem para pagar a viagem foi dada pelo próprio Macêdo.