O governo Lula nunca teve plano de governo. Considera que isso foi um grande sucesso no seu primeiro — e continua sem plano nenhum para o segundo. Em vez de programa, Lula tem um sistema operacional. Trata-se do conjunto de condutas que se destinam a usar a máquina pública e o Tesouro para atender às necessidades e aos interesses do presidente da República, da presidenta adjunta e do cardume que veio com eles para o Planalto. Esse sistema dispensa o governo de qualquer responsabilidade, da necessidade de apresentar resultados ou de resolver algum tipo de problema. A única coisa que interessa é ficar lá, durante o tempo que der, e aproveitar ao máximo as oportunidades que o governo oferece a quem está lá. E depois? Fica para depois.