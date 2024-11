Neurose nos Três Poderes prejudica investigação sobre explosões em Brasília

A melhor maneira de se começar as investigações sobre essa última explosão de bombas em Brasília, uma perto da Câmara dos Deputados e outra próximo ao STF, é comprovar que o responsável pelo crime é o indivíduo que fez as bombas explodirem. Como dizia Freud, não se pode excluir a possibilidade de que um charuto, muitas vezes, seja apenas isso – um charuto. No caso de Brasília, as evidências reunidas até o momento mostram que o mais provável é que as bombas tenham sido obra de alguém com problemas severos de desequilíbrio mental, além de inepto para fazer o que pretendia – mesmo porque a única vítima das explosões foi ele mesmo.