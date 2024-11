Não à anistia: a vingança da esquerda disfarçada de "defesa da democracia"

De todas as taras políticas que conduzem a política brasileira de hoje, uma das mais neuróticas é a guerra de Lula, do PT e da esquerda contra a anistia. Historicamente, e em condições mais ou menos normais do ponto de vista mental, as pessoas e organizações só se mobilizam em favor de anistias. No Brasil de Lula é o exato contrário — eles conseguiram montar uma cruzada colérica contra a anistia. Negam a possibilidade de qualquer tipo de concórdia. Não abrem mão da vingança — e chamam isso de “defesa da democracia”.