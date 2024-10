Câmara dos Deputados Notícia

Arthur Lira decide criar comissão especial para analisar projeto que anistia golpistas do 8 de Janeiro

Texto estava previsto para ser votado nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, e se fosse aprovado, seria levado para o plenário. Com o despacho do presidente da Casa, proposta volta à estaca zero

29/10/2024 - 09h06min