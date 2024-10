O projeto que anistia os golpistas que participaram dos atentados de 8 de Janeiro de 2023, deve ser votado nesta terça-feira (29) pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. O texto está previsto na pauta da reunião do colegiado. A sesão está marcada para começar 14h30min. As informações são do g1.