Discussão de projeto que concede anistia a envolvidos no 8 de Janeiro é adiada para quarta-feira

Relator deu parecer favorável, mas votação foi transferida. No início de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília

10/09/2024 - 22h02min