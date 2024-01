Se o governo Lula tivesse alguma preocupação em manter as aparências em matéria de decoro, integridade e respeito à população em geral, o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski teria de ser mantido em quarentena perpétua diante de qualquer cargo da administração pública. Mas o governo Lula não tem a mais remota preocupação com nenhuma dessas coisas. O resultado é que Lewandowski, em vez de ser proibido de chegar a menos de mil quilômetros de Brasília, foi nomeado ministro da Justiça pelo presidente Lula. Seria o chamado “fundo do poço” — se houvesse algum fundo no poço deste governo.