As conclusões da Polícia Federal no inquérito que Alexandre de Moraes mandou abrir para apurar “crimes contra a democracia” por parte de redes sociais são mais uma prova do grau de deformação a que o STF reduziu a atividade policial. O inquérito nunca poderia ter sido aberto, pois se destinava a investigar um crime que não existe – dar opinião sobre uma lei em discussão no Congresso. A polícia também não poderia escrever o relatório que escreveu. As provas apresentadas são notícias da imprensa e as opiniões de uma repartição universitária do Rio de Janeiro que funciona como célula política.