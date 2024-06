Os dados da projeção inicial da safra de inverno apresentados pela Emater refletem os efeitos do clima no Estado, em dois momentos diferentes. Sobre a colheita, estimada em um volume 55,5% maior, pesa a base de comparação: a produção do cereal em 2023 foi reduzida pelo excesso de chuva. Na área cultivada, que deve encolher 7,1%, traz o impacto da recente catástrofe climática.