À medida que a colheita avança, vão ficando mais evidentes os estragos causados pelo excesso de chuva na produção de inverno, sobretudo no trigo. Levantamento de safra divulgado nesta quinta-feira (09) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), traz uma colheita com números revisados para baixo. No Rio Grande do Sul, a produção está agora estimada em 3,97 milhões de toneladas, o que representa um recuo de 30,5% sobre o ano passado, quando o volume foi recorde.