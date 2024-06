O inverno gaúcho terá volta à normalidade na média de chuva e tendência de frio potencializado pela transição para o La Niña. A estação começa às 17h51min de quinta-feira (20) e continua até 22 de setembro. O cenário será resultado da perda da força do El Niño – aquecimento anormal do Oceano Pacífico equatorial – que influencia no tempo do planeta desde 2023.