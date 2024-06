Os ursos polares podem desaparecer da Baía de Hudson, no Canadá, como resultado da mudança climática e do aumento das temperaturas, de acordo com um estudo de um grupo internacional de cientistas publicado na quarta-feira (12). Se a temperatura média global subir acima de 2°C, o limite estabelecido no Acordo de Paris de 2015 para combater a mudança climática, o período de glaciação dessa enorme massa de água no norte do Canadá será drasticamente reduzido.