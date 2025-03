Frente fria conseguirá furar bloqueio atmosférico e trará chuva para o RS, provocando queda nas temperaturas. Reprodução / Windy

A aguardada frente fria capaz de furar o bloqueio atmosférico que atua sobre o Estado já está em formação no sul da Argentina. Este sistema trará chuva para o Rio Grande do Sul, rompendo com mais de duas semanas de calor intenso.

A previsão é de que as mínimas fiquem entre 10ºC e 15ºC e as máximas não passem dos 30ºC, a partir da semana que vem. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 19ºC e 25ºC na segunda-feira.

Vídeo mostra atuação da frente fria

Conforme a Climatempo, a frente fria começa a atuar na noite de sábado (8) no Rio Grande do Sul, quando o sistema se aproximará das áreas de fronteira com o Uruguai.

Devido a essa aproximação, o sábado será ainda de muito calor. A faixa Oeste, a Campanha e o Sul têm previsão de temporais devido à alta temperatura – que chegará perto dos 40ºC – e abafamento.

— Os volumes (de chuva) não serão tão elevados, mas a chuva pode cair forte e não se descarta chance de granizo isolado em áreas do Oeste, Campanha e Sul e rajadas de vento entre 50 e 70km/h — destaca Patrícia Cassoli, meteorologista da Climatempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo de risco para tempestade no RS. O aviso é válido para a fronteira com o Uruguai, Sul e Centro e tem validade das 8h até as 22h de sábado.

Frente fria se espalha pelo RS

No domingo (10), a frente fria se espalha pelo Estado e ainda há alguma chance de temporais na faixa Oeste, Campanha, Sul, região Central, dos Vales e Metropolitana, Porto Alegre, Missões e Norte. Na Serra, a chuva ocorrerá na forma de pancadas de moderada a forte intensidade.

As máximas nas cidades mais quentes do Estado não ultrapassarão os 28°C. Além da redução das máximas, as madrugadas também ficarão mais frias e haverá dias de grande amplitude térmica em várias regiões.

— Essa variação entre o calor do dia e o frio da noite é característica da transição para um período de temperaturas mais amenas, encerrando a sequência de dias escaldantes que marcaram as últimas semanas no Estado.

Como fica o tempo na próxima semana

Porto Alegre

Segunda-feira (10): 19ºC a 25ºC

Terça-feira (11): 20ºC a 26ºC

Quarta-feira (12): 21ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 21ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 21ºC a 31ºC

Bagé

Segunda-feira (10): 10ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 15ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 16ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Passo Fundo

Segunda-feira (10): 15ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 18ºC a 27ºC

Quarta-feira (12): 18ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 29ºC

Sexta-feira (14): 20ºC a 29ºC

Caxias do Sul

Segunda-feira (10): 14ºC a 21ºC

Terça-feira (11): 16ºC a 23ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 16ºC a 26ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Pelotas

Segunda-feira (10): 16ºC a 25ºC

Terça-feira (11): 19ºC a 26ºC

Quarta-feira (12): 20ºC a 25ºC

Quinta-feira (13): 21ºC a 27ºC

Sexta-feira (14): 21ºC a 28ºC

Quaraí

Segunda-feira (10): 13ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 14ºC a 28ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 29ºC

Quinta-feira (13): 18ºC a 29ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 33ºC

Vacaria

Segunda-feira (10): 10ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 15ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 16ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Santa Maria

Segunda-feira (10): 13ºC a 24ºC

Terça-feira (11): 16ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 18ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 32ºC

Fonte: Climatempo