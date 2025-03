Virada no tempo Notícia

Frente fria que se desloca para o RS provoca enxurrada e mortes em cidade da Argentina

Bahía Blanca, na província de Buenos Aires, registrou 200 milímetros de chuva no intervalo de quatro horas. Sistema que provoca tempestades no país vizinho não deve ter força semelhante no Estado

07/03/2025 - 13h58min Atualizada em 07/03/2025 - 19h54min Compartilhar Compartilhar