Novos chips fabricados por estatal no RS começarão a ser vendidos em dois anos, prevê ministra

Ceitec ficou parada por três anos. Foi reativada no ano passado. Agora, há produções pontuais de chips.

Os novos chips a serem fabricados com a reativação da estatal Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada), em Porto Alegre, começarão a ser comercializados em dois anos, prevê a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ela anunciou o investimento de R$ 220 milhões, noticiado ontem pela coluna , que será feito ao longo de três anos: R$ 95 milhões em 2024, R$ 101 milhões em 2025 e R$ 23 milhões em 2026, quando espera-se que a empresa tenha autonomia financeira.

– É uma nova rota tecnológica, para se inserir no contexto mais dinâmico do setor de semicondutores – disse a ministra no evento.