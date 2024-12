Fábrica estatal de chips de Porto Alegre terá investimento de R$ 220 milhões

A fábrica estatal de chips Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada), em Porto Alegre, receberá um investimento de R$ 220 milhões. É o dobro do que se falou inicialmente que seria necessário para a retomada da produção na estrutura. O anúncio será feito nesta quinta-feira (5) pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), via Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O investimento permitirá o início da produção de semicondutores de carbeto de silício (SiC), componente de maior eficiência e demanda maior da transição na indústria automotiva e de energias, como os chips usados para fabricar aerogeradores de geração eólica.