Devido à enchente, a montadora japonesa Toyota passou a nacionalizar em Vitória (ES) as caminhonetes que passavam pelo processo em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Os veículos importados da Argentina são faturados e ganham algumas peças no centro de distribuição gaúcho. A expectativa, porém, é de que a transferência seja temporária, mas concessionárias da marca estão com informações diversas.