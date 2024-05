A General Motors (GM) iniciou a retomada gradual das atividades nesta segunda-feira (20) no complexo de Gravataí. Por enquanto, a produção volta apenas no primeiro turno. Não foi informada previsão para o restante. São cerca de 5 mil funcionários empregados pela montadora e suas sistemistas, que são as fornecedoras instaladas no espaço. A produção estava parada desde 2 de maio, mas a fábrica não chegou a alagar. O letreiro da marca Chevrolet foi iluminado com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul.