Qualquer consumidor ou contribuinte que esteja acompanhando os acontecimentos tributários dos últimos meses deve estar se sentindo extremamente incomodado. As negociações e pressões para as exceções na reforma tributária fazem parte do jogo político, dirão, mas essa ganância de "garantir o seu" em articulações internas de gabinetes são decepcionantes. É preciso resistir para não deixar para lá, resignar-se e ir ler um livro de ficção.