O Al-Hilal, do atacante Michael, goleou o Al-Nassr por 4 a 1, no sábado (17), e conquistou o título da Supercopa da Arábia Saudita. O jogo marcou a despedida do atacante que está novamente na mira do Grêmio. Com a volta de Neymar, e o limite das vagas de estrangeiros, ele terá o contrato encerrado.