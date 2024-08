O Al-Hilal começou a temporada com o pé direito no Oriente Médio. Neste sábado (17), o time comandado por Jorge Jesus goleou o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 4 a 1 e conquistou a Supercopa da Arábia Saudita. O craque português ainda se mostrou irritado com seus companheiros após o quarto gol adversário.