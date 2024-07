Mesmo sem recorde, safra de soja fica entre as maiores e deve ajudar na retomada da economia

Principal cultura agrícola do Rio Grande do Sul, a produção de soja obteve um desempenho superior nesta safra em relação ao ciclo passado - apesar da enchente que devastou boa parte da agropecuária gaúcha. O recorde que estava previsto inicialmente não se confirmou em função do excesso de chuva, mas ainda assim trata-se de um dos maiores volumes já colhidos no RS. Passada a enchente, o tamanho da safra fica mais visível, assim como a certeza de que a retomada da economia terá como um dos seus pilares a produção primária.