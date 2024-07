Riqueza que transborda Notícia

Metade norte do RS tem celeiro da indústria do pós-colheita e cidade grande "movida a grãos"

Panambi, distante 373 quilômetros de Porto Alegre, concentra a fabricação de silos utilizados no armazenamento da safra. Em Passo Fundo, referência regional, o crescente adensamento urbano contrasta com as lavouras do entorno. Ambos os municípios são exemplo do impacto da produção gaúcha de soja, que no último ciclo chegou a 19,5 milhões de toneladas, segundo a Emater

28/06/2024 - 22h00min Atualizada em 28/06/2024 - 22h20min