Com três cidades na lista entre as cem maiores economias do país, o Rio Grande do Sul avançou 9,3% na passagem entre 2020 e 2021, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (15) pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).