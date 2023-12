Na passagem de 2020 para 2021, os municípios gaúchos garantiram ao Rio Grande do Sul 6,5% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, após avanço de 0,2%. Na soma dos volumes, o Estado teve o maior avanço percentual (9,3%) entre as unidades de Federação. Isso ocorreu porque apesar das estiagens do período, 2021 foi um ano de recuperação, com safra recorde de soja (quase duas vezes superior à de 2020) e câmbio elevado, o que favorece a rentabilidade no campo. A indústria também registrou em 2021 o seu melhor período recente.