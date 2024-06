Passo Fundo deixará de receber R$ 3,03 milhões em repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), segundo levantamento da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Com o valor, a cidade do norte gaúcho fica entre as oito que mais perderão em receitas neste ano (confira a lista abaixo).