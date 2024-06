As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul registraram queda de 19,3% em maio de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O dado foi divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), que atribui a variação negativa à chuva excessiva e consequentes enchentes que atingiram o Estado e resultaram na paralisação de plantas industriais e na interrupção das rotas de transporte de insumos e produtos.