O prazo para pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de maio e junho ficará para 30 de junho, sem cobrança de multa a juros. A garantia foi dada pela Receita Estadual para o presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer. O pedido havia sido feito ainda na semana passada e ganhou proporções maiores com a gravidade do impacto econômico da inundação. O tributo é recolhido por indústria e varejo.