A provocação feita por um leitor nesta manhã em um dos pontos de doação de Porto Alegre acaba de ter um exemplo concreto. O grupo francês Carrefour congelará preços de todos os produtos nas suas lojas do Rio Grande do Sul, incluindo, hiper, supermercados e atacarejos. A medida é válida, portanto, para unidades de todas as suas bandeiras no Estado: Carrefour, Atacadão, Sam’s Club e Nacional.