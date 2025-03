Safras de milho e soja da Região Central devem ter perda de 40% por conta da estiagem, aponta Emater

A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul desde o final do ano passado já causou prejuízos a mais de um terço do Estado. Na Região Central, a estimativa de perda é de 40% na safra de soja e milho. Os números são da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Na cultura da soja, a produtividade inicialmente prevista, de 55 sacas por hectare, não será alcançada. O índice pode mudar de acordo com a previsão de chuva para as próximas semanas. O processo de colheita ainda está no início.

Em relação ao milho, cerca de metade das lavouras já foi colhida. Há lavouras com 100% de perda, mas também há plantações cultivadas no início da safra com produtividade próxima do esperado.

Na cultura do arroz, a queda é menor, entre 10 e 15%. Porém, cerca de 4 mil hectares não puderam ser plantados por não haver tempo hábil de recuperar áreas que foram atingidas pela enchente.