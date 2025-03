Região de Machadinho conquista primeira indicação geográfica para a erva-mate gaúcha

Colonização do território ocorreu no início do século 20 e está atrelada à extração da erva-mate. Ana Alícia Flores / UFSM/Divulgação

Por Ilvandro Barreto de Melo, coordenador da Câmara Setorial da Erva-mate do RS

A região de Machadinho, localizada no Nordeste do Rio Grande do Sul, conquistou de forma pioneira o registro de Indicação Geográfica (IG) para a erva-mate gaúcha, conforme reconhecido e publicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2822, publicada em 4 de fevereiro de 2025.

A colonização desse território ocorreu no início do século 20 e está atrelada à extração da erva-mate. A atividade ervateira se consolidou no cruzar das gerações formando um ambiente com notoriedade e tradição na produção de mate.

A região de Machadinho é um espaço territorial de transição geográfica entre o Planalto Médio, o Alto Uruguai gaúcho e os Campos de Cima da Serra. Limita-se ao sul com os municípios de Lagoa Vermelha e Ibiaçá, ao leste com o Rio Bernardo José, ao oeste com o Rio Apuaê e ao norte com o imponente rio Uruguai, lago da Usina Hidrelétrica Machadinho. Possui uma área territorial de 2.716,86km² e inclui os seguintes municípios:

Barracão

Cacique Doble

Machadinho

Maximiliano de Almeida

Paim Filho

Sananduva

Santo Expedito do Sul

São João da Urtiga

São José do Ouro

Tupanci do Sul.

Esse território, no passado, foi batizado de “Região das Matas”, inspirado numa extensa cortina com floresta de araucária e rico sub-bosque de erva-mate, separando-se da região dos campos pela origem da sua formação peculiar e natural, ainda em tempos primitivos.

A erva-mate, além do pioneirismo econômico, é também uma espécie de identidade e símbolo regional. Está presente na paisagem, na vida das pessoas, nos eventos, na gastronomia e no turismo. A produção ervateira local atende o mercado brasileiro e também internacional, com unidades fabris que industrializam uma diversidade de produtos padronizados para cada tipo de mercado.

A erva-mate foi a indutora da colonização regional e o primeiro produto de valor mercadológico. É nativa da região de Machadinho a cultivar de erva-mate Cambona 4, primeira e até o momento única cultivar de erva-mate desenvolvida e registrada do estado do Rio Grande do Sul, episódio que reafirmou sua tradição e notoriedade ervateira.

A região também é reconhecida como um grande centro produtor e exportador de mudas de erva-mate para os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

Processo de reconhecimento

O processo de reconhecimento da IG “Região de Machadinho”, iniciado em 2021, teve a liderança da Associação dos Produtores de Erva-Mate de Machadinho (Apromate), a assessoria técnica do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) através da pesquisadora em Tecnologia e Ciências Agrícolas Edna Ferronatto e de uma equipe de profissionais da Emater/RS-Ascar, apoiados pelos produtores, indústrias e lideranças locais.

A conquista da Indicação Geográfica assinala um novo marco na trajetória regional e pelo potencial do impacto é capaz de marcar a partir de 2025 a transição do terceiro para o quarto ciclo ervateiro na região.

O primeiro ciclo (1912 a 1950) foi marcado pela chegada dos colonizadores, a industrialização artesanal e a comercialização da erva-mate. O segundo ciclo (1951 a 1993) iniciou com o fechamento e queima de soques e barbaquás por força fiscalizatória cobrando altos tributos e desestimulando a industrialização. A matéria-prima da região passou ser comercializada in natura para parques industriais localizados em outras regiões e o terceiro ciclo (1994 a 2024) foi assinalado pela criação da Apromate, o desenvolvimento da cultivar Cambona 4, o retorno da industrialização local, a comercialização e a exportação da erva-mate industrializada.

A inauguração deste quarto ciclo pela concessão da Indicação Geográfica irá consolidar a notoriedade da erva-mate na “Região de Machadinho”, preservando o território, incorporando valor ao produto, ampliando a visibilidade e potencializando os atrativos turísticos regionais. Inclui de forma pioneira e definitiva a erva-mate gaúcha, símbolo do Rio Grande do Sul, no rol das Indicações Geográficas brasileiras.